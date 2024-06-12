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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。グラビスのメンズシューズです。着用は少ないのですが、新品ではございません。ご理解いただきご検討くださいませ。写真よりも、もう少し深いネイビー色です。よろしくお願いいたします。○購入時期 2019年12月24日○購入場所 ABC-MART（ネット）
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