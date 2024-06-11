ETTINGER エッティンガー　コインケース　小銭入れ　ブラック

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商品詳細
ETTINGERエッティンガー小銭入れコインケースオースチンリードコラボブラック◎中古品 目立つ大きな傷はないですが使用感はございます。 出品にあたり皮磨き、金属磨き済み。◎簡易梱包で発送いたします。 (箱無し)※本製品は中古品かつ自宅保管品です。 ご理解頂きご購入いただけます様 宜しくお願い致します。即購入大歓迎です！
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