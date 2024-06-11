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パタゴニア　シャーリングコート　ブロンズ　XS
商品番号 T76199806553
商品名

パタゴニア　シャーリングコート　ブロンズ　XS
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアのシャーリングコートレアカラーブロンズでレアサイズxs！！スーパーレアだと思います！98年製です！ですが状態も良いです！！着丈74身幅58肩幅56細かい誤差は御了承ください！またヴィンテージ商品になりますので神経質な方の御購入はご遠慮ください！
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