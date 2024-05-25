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☆贈り物に☆新品☆箱付 ポールスミス 人気ビンテージマルチ コインケース☆
商品番号 X40566190665
商品名

☆贈り物に☆新品☆箱付 ポールスミス 人気ビンテージマルチ コインケース☆
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前に必ずプロフをお読みくださいポールスミスPaulSmith小銭入れ/コインケースz43新品正規品になります（専用箱付）●発行元　　　スタイル●サイズ　　　8.5cm×9.5cm●カラー　　　マルチカラー●素材　　　　牛革●仕様　　　　コインケース×1人気の高い、ヴィンテージマルチカラーの商品です。外側のデザインとは対照的に、内側はシンプルな作りとなっております。完売になっているショップも多く、大変人気があります。数に限りが有りますのでお早めにどうぞ。他にもポールスミス小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください。（ストライプ部分の配置は商品によって若干異なります。該当箇所の画像は使い回しさせていただいています）当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください※ギフトラッピングも可能です（別途500円追加でいただきます。柄は画像より3種類からお選びいただけますのでコメント欄よりお申し出ください）
http://narcologia.ru/goods/housekeeper442809.html
http://narcologia.ru/goods/choice460185.html
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