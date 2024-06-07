※送料こみ　箱入りポールスミス　長財布

ポールスミス 長財布色:ブラック以前使用していた物です。表面に若干傷があったり、ファスナーの持つ所が色がはげている部分はありますが、全体的に綺麗な方ではあるかと思います。財布の小銭入れやカード入れの部分は綺麗です。箱入りで送る予定です。箱いらない方はコメントください。綺麗と言いつつも中古品ではある為、そんな状態でも良い方お願いします！#長財布#メンズ#ポールスミス#財布#美品



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