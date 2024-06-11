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商品詳細
SteveArvisoスティーブアルビソのリングです。レショップ別注で通常の14k仕様はフロントのワイヤー部分のみがゴールドですが、後ろの部分までゴールドをあしらった かなり貴重なモデルです。レショップにデザイナーご本人もいたイベントで購入しました。3点限定とかだったのでかなり珍しいです。10万円近くしたとおもいます。写真では16号と示していますが、ワイヤー部分がひっかかってるので実際は18号ぐらいだとおもいます。カラー...シルバー材質...シルバー
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http://narcologia.ru/goods/Stanford432373.html
http://narcologia.ru/goods/Addict431418.html
レショップ別注 Steve Arviso スティーブアルビソ 14K リング 【驚きの ...
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NAVAJO ナバホ Steve Arviso スティーブアルビソ リング-
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INDIANJEWELRY / インディアンジュエリー】NAVAJO RING (STEVE ARVISO ...
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