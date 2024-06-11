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レショップ別注 Steve Arviso スティーブアルビソ 14K リング
商品番号 Q97599657794
商品名

レショップ別注 Steve Arviso スティーブアルビソ 14K リング
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 21,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SteveArvisoスティーブアルビソのリングです。レショップ別注で通常の14k仕様はフロントのワイヤー部分のみがゴールドですが、後ろの部分までゴールドをあしらった　かなり貴重なモデルです。レショップにデザイナーご本人もいたイベントで購入しました。3点限定とかだったのでかなり珍しいです。10万円近くしたとおもいます。写真では16号と示していますが、ワイヤー部分がひっかかってるので実際は18号ぐらいだとおもいます。カラー...シルバー材質...シルバー
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