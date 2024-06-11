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廃盤　激レア　weirdo ジュエリー　セット　18k
商品番号 Y14118220574
商品名

廃盤　激レア　weirdo ジュエリー　セット　18k
ブランド名 ウィアード
特別価格 税込 31,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケンコバさんが着用されていたことで有名なweirdoのFuckutopネックレスセットです10年ほど前に購入し、大切に保管しておりましたが断捨離のため泣く泣く出品しますUのチャームは18k刻印ありの特注で大変珍しい品ですコレクターの方は喉から手が出るほど欲しいのではないでしょうかFuckチャームはシルバーラットフィンクはブラスシェイクハンドチェーンはブラスとシルバーのものです大切にしてくださる方にお譲り致しますプレゼントとして大切な方にもぜひ薄着になる時期なので胸元から覗く遊び心がクールですGladhandgangstervillケンコバジュニア
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