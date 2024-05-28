CBK22 印台ブラックオニキスリング K18 18号 11.05g メンズ

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓ジュエリー☆一覧↓【#jewelry17mochizuki】◎品質保証印台ブラックオニキスデザインリングの出品です☆腕時計モチーフのゴールド台に漆黒オニキスが鎮座する男らしいリングです!!【石種】ブラックオニキス【枠素材】K18(イエローゴールド)【デザイン太さ(幅)】約13.4mm【枠太さ】約3.5㎜【総重量】約11.05g【サイズ】18号(日本size)【付属品】なし【状態】仕上げ加工済。経年による細かな小傷がございます。また細かな部分など磨ききれていない箇所があるかと思いますが良好な状態のお品です。#時計モチーフ#デザインリング#オシャレ#清楚#シンプル#天然#指輪#リング#装飾品#ネックレス#ピアス#エメラルド#ダイヤモンド#ルビー#サファイア#パール#真珠#オパール#プラチナ#金 #ゴールド#ジュエリー#ブレスレット#ペンダント#イヤリング#ブローチ#k18#ウエディング#結婚式#プレゼント#贈り物#ブランドジュエリー#宝石#高級#誕生石#天然石#貴金属#誕生日#色石#アクセサリー#新品#財産#m77402済



K18 オニキス 印台リング 納期2~4週間



K18 オニキス 印台リング 納期2~4週間



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



オニキスリング｜ゴールドで人気！メンズ向けのおしゃれな指輪の ...



メンズオニキス リングの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



オニキスリング｜ゴールドで人気！メンズ向けのおしゃれな指輪の ...



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



指輪 メンズ シルバー ブラック オニキス リング カレッジ 印台 ...



オニキスリング｜ゴールドで人気！メンズ向けのおしゃれな指輪の ...



オニキス リング メンズの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com



オニキスリング｜ゴールドで人気！メンズ向けのおしゃれな指輪の ...