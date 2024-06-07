《アクアスキュータム ロンドン》箱付新品 チェック レザー2つ折り財布

《アクアスキュータムロンドン》箱付新品チェックレザー2つ折り財布ウォレットプレゼントにもラッピング袋付A7330商品説明★ブランド AquascutumLONDONアクアスキュータムロンドン★商品名 財布★サイズ 縦約9.1cm横約11.2cm幅約2.2cm★色 グレージュ系※画像にて確認下さい。★素材 牛革★状態 新品未使用(タグ・箱付)★コメント★シボ感のある上質なレザーを使用した2つ折り財布。内側にはチェック柄を採用。オシャレなデザインです。札入れ、小銭入れ、ポケットを完備しており使いやすいアイテムです。プレゼントにもおすすめです。札入れ×2小銭入れ×1内側ポケット×7※ラッピング袋付きです。ラッピング袋は在庫によりデザインが異なる場合があります。こちらの商品は正規店の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#アクアスキュータム#財布#サイフ#プレゼント



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