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- 【極美品】ルイスレザー ユナイテッドアローズ メルトン ライダース M
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商品詳細
素材···ニット素材···ウールカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなしアイテム名ルイスレザー×ユナイテッドアローズ コラボライダース商品説明ユナイテッドアローズ別注ルイスレザーライダースジャケットです。ライナーはルイスそのものです。現在、完売、別注モデルですのでこの機会に是非。カラーブラックサイズ2実寸：着丈65センチ身幅50センチ肩幅45センチ袖丈64センチコンディション使用感はありますが、目立ったダメージもあまりなく状態は良いほうだと思います。
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