PORTER / DRAWING WALLET ポーター 二つ折り財布

ご覧頂きありがとうございます。さらにお値下げいたしました。帆布生地にうっすらと浮かび上がる立体的なストライプが特徴的な「DRAWING（ドローイング）」シリーズです。横11×縦10×マチ2cm※公式サイズ 小銭入れ付きメイン素材には10号帆布（弱撥水加工）の表面にストライプ状の合成樹脂プリント（ウレタン系、顔料等）を施した生地を使用しています。プリントを施すことによりデザイン性だけでなく、生地に張りを出し独特な素材感に仕上げています。また、プリント部分は程よい光沢感をもち、一本一本、線を描いたように立体的に見えるのが特徴です。ポケット部分等には衣料等で使用されているプラスチック樹脂製ホックを使用しています。金属製のホックと比べて、破損しにくく軽量なのが特徴です。数回カバンに入れて使用いたしました。角スレ等無く状態は良いと思いますが小銭入れ蓋ボタン部分に若干のスレがございます。写真7枚目。ご確認くださいませ。【光の加減で明るく写っておりますがブラックです】使用品、自宅保管品、素人検品にご理解いただけます方にお願いいたします。見落としございましたらご容赦くださいね。新品ではございませんので細かな事が気になる方はどうぞご遠慮くださいませ。らくらくに変更する場合もございますのでご了承ください。#吉田カバン#ポーター#ドローイング



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