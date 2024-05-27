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59fifty 7 1/4koala デトロイトタイガース
商品番号 K46388075613
商品名

59fifty 7 1/4koala デトロイトタイガース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先日ニューエラ新宿店で購入。汗止めテープとツバを曲げていただきました。買ってから一度も被っていませんので、状態はとても綺麗です。
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