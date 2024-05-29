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商品詳細
saveのデニムキャップ中央のマークは刺繍です定価は7000円ほどでした。数年前にアウトドアショップで購入しました。何度か洗濯していますが特に色褪せなどはありません。つばの部分が形状がかえられるタイプですサイズはフリーサイズのようで明記はなく、後ろのアジャスターで調整するタイプですとても気に入ってかぶっていましたが、環境がかわったので出品いたします。送る際は小さく折りたたんでの発送となります。よろしくお願いいたします。
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