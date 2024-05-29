シルバー925 The slayer ブレスレット・リングセット

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバー925商品名真ん中上下のスカルのみカスタムで石が入ってるカトゥラニーリング3.6万カスタム費用で12000円くらいかかってるかもしれないゴルゴレットリング1.9万廃盤のため名前がわからないブレスレット5から6万くらいのやつ定価で10〜12万ほどの商品です磨いていないためそれほど光って見えませんが、くすんでるだけなので磨けば光ります金欠になったため出品します#シルバー#シルバー925値下げ7万→5.5
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