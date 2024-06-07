オリックスバファローズ　ニューエラ　キャップ　9FIFTY

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商品詳細
今年、新品で購入し1度だけ短時間使用しました。自分で被る為に購入したので、購入した時のタグやレシートは捨てました。汚れやキズ、破れなど無いですが完璧を求める方、神経質な方はよく考えてからお願いいたします。宜しくお願いいたします。形...ベースボール
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