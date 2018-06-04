【メガドラ62】フラッシュバック FLASHBACK

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【商品説明】30年ほど前に購入し保管していましたメガドライブ本体実機にて起動確認済です【商品の状態】◆ケース・・・×難あり（カセット収納の爪が下部2か所破損しています）◆説明書・・・△並品◆ソフト・・・△並品（カセットのラベルめくれあり、購入店のシールが貼られています）◆その他・・・ハガキと保証書が付属・当方の環境で起動確認が出来ていますので 返品等は致しかねます・ビニール包装し箱に入れ、らくらくメルカリ便（ネコポス）で発送いたします#実家保管のメガドライブソフト約100本を順次出品#メガドライブ#セガ*************************************************【商品の状態説明】◎美品（使用感が少ない、きれい）〇良品（目立たないキズやスレ）△並品（比較的目立つキズやスレや汚れ）×難あり（破損・汚れがひどい）*************************************************