豪華本　日本画の遺産　明治大正昭和の物故作家たち

日本画の遺産 明治大正昭和の物故作家たち昭和62年8月18日発行限定870部の260番定価 68000円縦 35センチ横 27センチ厚さ 5センチ明治から昭和の百余年の150人の日本画家、この激しく動いた時代にその時々を何かを探し求め表現してきたか、そうした作家たちの系譜を知る上で本書のような画集、資料が是非とも必要、そんな思いで発行されたようです。在世表、日本画年表、作家紹介など詳細に記され貴重な本ではないでしょうか。美術愛好者の義父が購入したものです。何十年前のものですが状態は良好です。多分、購入しただけだと思います。美術愛好者の方やこの道に通じておられる方のお手元にお届け出来れば幸いです。



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