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商品詳細
「ザ・キング・オブ・ファイターズ98」定価:￥38000#ゲーム#アクション#ネオジオ#Other動作未確認です。本体に目立った傷や汚れはありません。設定資料集がついており、こちらに少し傷があります。動作保証は致しかねるため、ご購入は自己責任の上でお願いします。クレーム、返品は受け付けていません。
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