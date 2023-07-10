Boss DS-1w (Distortion)

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商品詳細
DS-1w(Distortion)BOSS#BOSS#DS_1_Distortion_ディストーションの技になります。17600円で購入しました。2〜3回使用しました。付属のものは写真のものだけになります。種類...エフェクター・プロセッサー
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