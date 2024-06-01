MEGA-CD メガドライブ専用　本体　箱

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商品詳細
動作確認をしていません。ジャンク品として、状態は写真にてご確認いただき、ご理解いただける方に購入していただきたく思います。箱は全体的にキズ、汚れがあり、一部破れもあります。付属品は欠品が多く、写真に写っている物が全てになります。よろしくお願いします。メガCDMEGACDMEGADRIVESEGA
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