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MEGA-CD メガドライブ専用　本体　箱
商品番号 D72179665014
商品名

MEGA-CD メガドライブ専用　本体　箱
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認をしていません。ジャンク品として、状態は写真にてご確認いただき、ご理解いただける方に購入していただきたく思います。箱は全体的にキズ、汚れがあり、一部破れもあります。付属品は欠品が多く、写真に写っている物が全てになります。よろしくお願いします。メガCDMEGACDMEGADRIVESEGA
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