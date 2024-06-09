松村北斗 うちわ バラ売りご相談ください✩.*˚

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商品詳細
在庫は画像に記載してある通りです。7点セット。❀.バラ売り金額❀.TrackoneIMPACT新品未開封1,100円、開封済み1,000円、oneST開封済み1,200円、FeeldaCITY1,000円※まとめ買いしていただける方には表示の料金でお譲り致します。TrackoneIMPACT・・5枚中4枚は新品未開封で綺麗な状態1枚は開封済みで後ろに跡のようなモノありoneST・・・外袋なし、状態はやや傷ありFeeldaCITY・・・外袋なし、所々傷あり
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