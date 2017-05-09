『「位相ー大地」の考古学』、西宮市大谷美術館、1996年。

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1968年に須磨離宮公園の野外彫刻展で発表された関根伸夫の作品「位相ー大地」。いわゆる「もの派」の端緒を切り拓いた記念碑的な作品ですが、その制作時の様子を振り返る目的で開催された展覧会の図録です。制作に関わったメンバーたちの証言、そして制作過程を記録したドキュメントや写真群など、この歴史的な作品に関する一次資料が収録された極めて重要な一冊です。新品のままに保管されていた一冊で、どこにも傷や汚れや書き込みのない、文字通りまっさらな状態の美品です。写真でご確認ください。もはや入手が困難になっている図録です。