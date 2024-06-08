図説　三十三観音菩薩　大法輪閣

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観世音菩薩 西国三十三所霊場 - 大法輪閣



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観音三十三応身図 文化遺産オンライン



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※自宅整理中につき大量出品中です。 主に書道関係になります。※お値下げ対応しておりません。※2冊以上購入予定の方はコメントでお知らせ いただければ同梱できる場合は同梱で発送致します。◆商品について自宅保管品\u0026整理品です。書道好きの祖父の本棚に飾ってありました。表紙に日焼けはあります。中は綺麗なのでほぼ未使用かと思います。古書ですので、特有の匂い、日焼け、シミなどある可能性があります。写真の状態を確認し納得した上での購入をお願い致します。神経質な方の購入はご遠慮ください。◆発送についてゆうパケットポストにて発送予定です。普通郵便と同じなので場所によりますが到着まで2、3日かかります。