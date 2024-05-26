PCエンジン　ダブルリング

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ご覧頂きありがとうございます。【PCEソフト ダブルリング 箱説付】です。動作確認済みです。経年使用による傷や汚れ等あります。状態は写真からご判断お願い致します。写り切らない箇所もあると思いますが、その点も含めて現状お渡し品にてご検討お願い致します。※発送はクッション材で梱包後、箱型ネコポスを予定しております。#ハドソン#PCエンジン#ナグザット