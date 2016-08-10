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ストライク・ザ・ブラッド 全巻 ライトノベル ラノベ
商品番号 K94715697562
商品名

ストライク・ザ・ブラッド 全巻 ライトノベル ラノベ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ストライク・ザ・ブラッド」1〜22巻＋APPEND1〜3巻全て新品で購入し、開封して直ぐにブックカバーを付けて陽の当たらない場所で保管していました。全巻未読品となっており、この度電子書籍版で購入した為出品する事になりました。5巻、6巻のみ書店で長く陳列されていた影響で購入時からやや日焼けが目立つ物となっていますが、それ以外の状態はかなり綺麗だと思われます。追加のお写真やご質問等ございましたら遠慮なくお申し付け下さい。ライトノベルラノベ#ライトノベル#ラノベ
http://narcologia.ru/goods/calling318650.html
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