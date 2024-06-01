メタルマックス4 月光のディーヴァ

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商品詳細
売れそうにないの23日までの出品にします。これからまだまだ値段が上がると思うので売れなかった場合上がってから出します。美品ですコレクションにもぴったりな状態だと思います。発売日に新品で購入したものです。ソフトとＤＬコンテンツのみ使用済み。それ以外は未開封です。すべて揃っております。箱の状態も目立った傷はなくきれいな状態です。画像のものが全てです。状態は画像で確認ください。即購入大歓迎。「メタルマックス4月光のディーヴァLimitedEdition」角川ゲームス定価:￥9505#角川ゲームス#ゲーム#RPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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