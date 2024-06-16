《希少》《箱、説明書あり》MSX2 悪魔城ドラキュラ　レトロ

あまり出回っていないMSX2「悪魔城 ドラキュラ」になります。箱、説明書揃ってあります。写真の付属品で全てになります。パッケージは経年劣化、汚れ、キズがあります。発売当時遊びまして、長年自宅保管してました。注意事項本体がない為、動作未確認の為、ジャンク扱いNCNRにてお願いします。写真で判断頂き御理解頂ける方のみ宜しくお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。#レトロゲーム#MSX#MSX2#悪魔城ドラキュラ#KONAMI#コナミ株式会社



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