【美品】プレイステーション2 SCPH-90000 ブラック

≪他にも商品を出品しています≫全体はこちら⇒#わくわくショップゲームはこちら⇒#わくわくショップゲーム【商品の状態】目立った傷や汚れがない美品・目立った傷や汚れなどもなくとても綺麗な状態です。まだまだご使用頂ける状態ですので必要な方にお譲りします。【付属品】・PlayStation本体・電源ケーブル・コントローラー・メモリーカード・3色ケーブル【仕様】・カラー：ブラック【商品説明】コレクター品、アンティーク、昭和レトロなホビーなど今ではなかなか手に入らないグッズを多数出品しております。プラモデル、フィギュア・ソフビ、ミニカー、ゲームなど種類を問わず廃盤となっている商品も多いので、気に入った商品があれば是非ご覧ください。✅その他・送料無料、コメントなし即購入OKです！・商品はプチプチや段ボール等で丁寧に梱包させていただきます。・大切に暗所で保管しておりました。・喫煙者・ペットなどいない環境です。【管理番号】2023081577



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