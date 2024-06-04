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kandytown io\u0026monyhorse レコードセット
商品番号 L83590775592
商品名

kandytown io\u0026monyhorse レコードセット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,877 円
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商品詳細

DJTATUKITOKYOKIDSfeat.IO\u0026MonyHorse/東京キッド＜限定生産盤＞7インチレコードTOKYOKIDS(Remix)feat.Zeebra\u0026般若/TOKYOKIDS(Instrumental)＜限定生産盤＞7インチレコード国民的歌手・美空ひばりの生誕85周年を記念し「東京キッド」(1950年)を公式サンプリングした、日本のヒップホップ、そして歌謡史に残る時代を超えた東京アンセムDJTATSUKI「TOKYOKIDS」が待望のアナログ化kandytowniokeiju上杉柊平
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