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商品詳細
ご購入後、すぐに発送いたします。書き込みはありませんが、病院実習の際に数回持ち歩いたため、角が写真の通りに少し傷んでいます。送料＆消費税込で4400円です。「薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト2023年版」一般社団法人薬学教育協議会病院・薬局実務実習近畿地区調整機構/日本病院薬剤師会近畿ブロック/日本薬剤師会大阪・近畿ブロック定価:￥4730円(税込)#一般社団法人薬学教育協議会病院・薬局実務実習近畿地区調整機構#一般社団法人薬学教育協議会_病院・薬局実務実習近畿地区調整機構#日本病院薬剤師会近畿ブロック/日本薬剤師会大阪・近畿ブロック#本#自然／医療・薬学・健康#実習テキスト
http://narcologia.ru/goods/Persia201488.html
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薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト2023年版
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