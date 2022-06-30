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ゼスプリ キウイブラザーズ(小)
商品番号 K82037853273
商品名

ゼスプリ キウイブラザーズ(小)
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●キウイブラザーズ(未開封・非売品)クリスマスキャンペーン当選品です。グリーンとゴールドのセットでお写真のぬいぐるみをお送りいたします。当選通知書はご希望があればお付け致します。◎状態について気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。無ければそのままご購入下さいませm(__)m※自宅保管であることをご理解の上、少しでも気になる方や神経質な方は、購入をお控え下さいませ。＊＊申し訳ございません＊＊トラブル防止・回避の為、専用及びお取り置きは不可で宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque31607.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate829548.html
http://narcologia.ru/goods/peroration229215.html
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