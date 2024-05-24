【数量限定】ワンピース PS3 海賊無双 GOLD EDITION ソフトセット

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【ONEPIECEワンピース海賊無双GOLDEDITION】コラボ 数量限定販売品本体の動作確認済みです！ソフトは起動のみ確認済み画像に映っている物が全てです。※起動確認に使用したテレビ除く1度人手に渡っている事をご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。中古ですので、多少の傷やスレはございます。状態は写真にてご確認下さい。本体の隙間、プラグ箇所など、可能な範囲で掃除しております。自宅保管の中古品になりますので神経質な方は購入ご遠慮ください。【セット内容】■プレイステーション3本体1台ワンピース海賊無双オリジナルモデル限定仕様HDD：320GB■ワイヤレスコントローラー1個・ワンピース海賊無双オリジナルモデル限定仕様×1■電源コード1本■AVケーブル1本（3色端子）■USBケーブル1本■HDMIケーブル1本■PS3専用ソフト・ワンピース海賊無双・ワンピース海賊無双2・ワンピース海賊無双3■説明書一式SONYPlayStation3CECH-3000Bcolor:GOLDゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#ワンピースモデル#生産終了 #希少品#数量限定販売品#ゲーム#ps4#ps3#ps5#ONEPIECE#ワンピース#コントローラー#推しの子#チェンソーマン#スパイファミリー#遊戯王#ポケモン#カード#鬼滅の刃#呪術廻戦#キングダム#大谷翔平#コナン#フィギュア#ワーコレ#コレクタブル#ウマ娘#BLEACH#ブリーチ#バイオハザード#僕のヒーローアカデミア#ヒロアカ