忍者武芸帳 : 影丸伝 (疾風編) 1〜8巻 全8巻 全巻初版 帯あり

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「忍者武芸帳:影丸伝(疾風編)」白土三平定価:-#白土三平#白土_三平#本#芸術／絵画・彫刻忍者武芸帳:影丸伝(疾風編)1〜8全巻セットです。全巻初版、帯ありです。バラ売り不可。小口、中身は経年劣化により茶色くなっていますが、汚れは見当たりません。-----■カバー薄っすら傷がありますが日焼けも無く比較的綺麗です■変色あり-----★こちらは古本（中古本）です。できる限り綺麗にして発送いたしますが、予めご了承ください★即購入大歓迎です（終始無言でも構いません）★これからもCDや書籍、LP・ゲーム等どんどん出品していきますので、時々覗いてくださいますと幸いです(o´ω`o)