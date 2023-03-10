SFC がんばれゴエモン3 獅子堂録兵衛のからくり卍固め

商品内容SFCがんばれゴエモン3獅子堂録兵衛のからくり卍固め完品状態 箱 擦れ シール跡あり 説明書 極美品ソフト 極美品 ソフト裏若干シールハゲあり個人的に擦れはあるものの箱は綺麗な方かと思います。箱が命状態 美品起動確認済#ゲーム#スーファミ#SFC#ファミコン#スーパーファミコン#任天堂#シリーズ#アクション#ゴエモン#KONAMI#コナミ#まとめ買い歓迎#うざちゃんのお部屋



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