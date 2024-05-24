エネルギー医学の原理 その科学的根拠 James L.Oschman 帯津 良一 ...

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エネルギー医学の原理 : その科学的根拠 | labiela.com

エネルギー医学の原理その科学的根拠JamesL.Oschmanジェームズ Ｌ オシュマン著帯津 良一 監訳購入後、一読し自宅にて保管しておりました。目立つ汚れはなく美品ですが、素人保管の点ご了承お願いいたします。#カイロプラクティック#エネルギー療法#エネルギー医学#徒手療法#帯津良一#整体#治療#手技#整体師 #手に職 #骨盤 #骨盤矯正 #柔道整復師 #鍼灸師 #マッサージ師 #健康 #ライフスタイル#操体法