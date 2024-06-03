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商品詳細
書道教室を営んでた祖父が所有していた筆です！高齢化になり続けられましたので使われたほうがいいのと祖父のお小遣いになればと思い出品です！元々６万の値札がついてます！
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful396551.html
http://narcologia.ru/goods/procurement31833.html
http://narcologia.ru/goods/traverse136126.html
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