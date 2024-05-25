2306-0910 DVD 鬼灯の冷徹 第弐期 全12巻 レンタル版

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商品詳細
●DVD「鬼灯の冷徹第弐期」全12巻セット レンタル専用品です。ディスク、ジャケットにレンタル用のシールが貼ってあります。●お送りするのは全巻分のディスクと全巻分のジャケットです。ケースはありません。●レンタル中古品につき使用感があります。ディスクにキズが見られます。●再生に不具合がございましたら、返品もしくは交換にて対応させていただきます。●掲載写真は同一商品のものを使用しております。発送商品とは若干異なる場合がございます。
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