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『瞬間特価』ARIA黒ギター ミニマーシャルセット
商品番号 M55813584768
商品名

『瞬間特価』ARIA黒ギター ミニマーシャルセット
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中よりご覧下さいましてありがとうございます。こちらは中古で買ったARIAですが、私の手には馴染まず放出。ツマミや裏カバーはありますが、ネジが一本なくてね（笑）問題はないけど。先日音チェックで、デッカいマーシャルアンプに直繋ぎしたら、ザックザクなメタル音が出てびっくり。音は意外に良かったかな。見た目も黒でイカした感じですね。後はじっくり写真で判断して下さいな。値引きや送料込みなどには一切対応不可。マーシャルミニミニアンプが付いてこの価格は安いと思いますがねぇ。フレットもまだまだ残ってます。
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