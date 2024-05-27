大谷翔平BOBBLEHEAD★MLBサイクルヒット記念

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商品詳細
送料込み12,500円大谷翔平が、日本人として初のサイクルヒットを達成しました！その記念としてエンゼルスタジアムで限定配布されたBOBBLEHEAD人形です。新品、未使用です。撮影のため、丁寧に取り出したのみです。キャビネットに保管していました。付属のバット(写真６)を取り付けるようになっています。首の回りには、首が動かないように、ビニールが巻かれています。スタジアムのみで、配布された貴重なものです。大谷翔平ファンの方やプレゼントに。⭐︎ヨーロッパに繋がりがあるため、日本で手に入りにくい商品も多数出品しております！#まりんメルカリ からどうぞご覧ください♫#大谷翔平#ボブルヘッド#BOBBLEHEAD#MLB
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