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利慶作　銀地　彩雲　蒔絵　棗　共箱　茶道具
商品番号 M75902269966
商品名

利慶作　銀地　彩雲　蒔絵　棗　共箱　茶道具
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

利慶作の銀地、彩雲蒔絵棗になります。銀地と彩雲の蒔絵が綺麗な作品です。横幅　約6.5cm　高さ　約7cm#利慶#蒔絵#銀地#雲#茶道具#その他の棗商品はこちら
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