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- JC wings 1/200 JAS MD-81 JA8461です
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。JCwings1/200JASMD-81JA8461です。新品・未展示品です。海外より購入したため、外箱に多少の傷みがございます。どうぞご了承くださいませ。
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