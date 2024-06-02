レア洋書BEHINDTHEBEATHIPHOPHOMESTUDIOS写真家RaphRashidによるトラックメーカーたちの自宅やスタジオを撮影した写真集。JDILLA、MADLIB、DJPREMIER、DJSHADOWらアーティストたちの機材で埋め尽くされたデスクやコレクションのレコード、ポスターなどをカラーで収録。 初回2005年 初回のみ限定CD付き(未開封)こちらは2013に再発したものではないです。2005年に刊行され当時大きな話題を読んだ写真集J.DILLA、DJPREMIER、DJSHADOW、DJSPINNA...総勢28名のビートメイカー/アーティストのスタジオ・ビートメイキング風景を収めた一冊Madilb,J-Dilla,DJSpinna,DJPremier,DJShadow,CutChemist,DaBeatminerz,DanTheAutomator,DJDesighn,E-Swift(Alchaholiks),TheGrouch,JZone,KutmastaKurt,TheNextmen,NuMark,DJSwamp,ThesOne(PeopleUnderTheStairs),YoungEinstein,ChiefXL,など現在でも刺激的なビートを日々生み出しているビートメイカーの制作風景にスポットをあてた写真集。特にJ.DILLAのビートメイキング風景は(最近ではポスター化もされ)当時ちょうど亡くなったばかりで数多くのファンの涙を誘いました...。2005年出版という事でAKAIMPCシリーズを中心にしたスタジオが目立ちます。DJPREMIERやDABEATMINERZをはじめ90年代より活動しているアーティストが多いのでE-MUSP1200やヴィンテージハードウェアも多く掲載、もちろんディガーでもある彼らのレコード部屋・ストックも写っておりその物量には驚かされるはず!!BacktotheLabHipHopHomeStudiosJDillaRuffDraftstussysupremewtapsdj野村訓市藤原ヒロシ猪野秀史InoHidefumi



初版 BEHIND THE BEAT HIP HOP 写真集 J DILLA-



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