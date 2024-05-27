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【優音美杢】スズキ No.520 1/8 バイオリン 1995
商品番号 P99438586335
商品名

【優音美杢】スズキ No.520 1/8 バイオリン 1995
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 31,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シロップ・ヴァイオリン工房メルカリ店をご覧頂き有難うございます。当工房内にてメンテナンスのうえ、工房で取り扱いのお品の一部をメルカリ店にて出品させて頂いております。■商品のご紹介：鈴木バイオリンが誇るミドルクラスの中でも非常に人気のお品となります。ニスの塗りや木材選定から削りの良質さまで500番代は、300番代や200番代とは歴然とした差があり、跳ね返りの良さとともに丸みのある音色をバランスよく奏でてくれます。お子様のステップアップや分数から少しでも良いお品をという方にもお勧めの逸品となります。■セット内容：・本体・弓（当工房にて新品毛替え済み）・全弦アジャスター（装着済み）・ハードケースまたはセミハードケース（新品または新古品）・松脂（新品）・肩当て（新品）・弱音器または消音機（新品）■本体詳細：ブランド：鈴木バイオリン製造（suzukiviolin）銘柄：No.520サイズ：1/8年式：1995店舗管理No：23-100■その他：・当工房実店舗にてメンテナンス済(担当：タサカ工房長)。・他にも沢山バイオリンを出品しております。・未出品の在庫も多数ございます。・分数サイズや予算や銘柄でのオーダーも賜ります。・新規出品のお知らせをご希望の方は是非フォロー下さいませ。・必ず当工房のプロフィールをお読み頂きご理解のうえご購入下さい。・【注意】当工房ではお客様の安全のためユーズドのバイオリンケースの使用せず新品または新古品にてご提供させて頂いております。昨今、ユーズドのバイオリンケースに付着のカビやウイルスによるアレルギーや家財への影響事例がユーズド市場で多発しており、臭気やコロニーの有無や所見だけでは判断できない為、ユーズドのケースには十分にご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/marshal334980.html
http://narcologia.ru/goods/influenza502393.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome936643.html
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