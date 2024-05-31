NES ドラゴンクエスト4 箱・マップ付き DRAGON WARRIOR Ⅳ

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商品詳細
NES版ドラゴンクエスト4DRAGONWARRIORⅣドラゴンウォーリア海外版US版ドラクエmapゲームソフト本体・箱・地図の出品です。傷や汚れあり、状態の詳細は画像にてご確認ください。マップ・ボックスに破れあり、ボックスの右上部分がシールのはがし跡でベタベタしています。ファミコン北米版英語セット一式レア希少1989box
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