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ほぼ未使用！！　ファミコン　北斗の拳
商品番号 Y82730706002
商品名

ほぼ未使用！！　ファミコン　北斗の拳
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、未使用で以前購入したものですが、私が神経質なのか解りませんが、僅かに、ほとんど解らないレベルの縦線が数本入ってるような気がします。光の加減なのかも知れません。一応、未使用に近い商品とさせて頂きます。もしかすると私の見間違いで新品未使用なのかも知れませんが…ご購入の参考になさってください。質問等もお受けいたします。
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