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POSE ファイナルシーズン
商品番号 R70593169964
商品名

POSE ファイナルシーズン
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

輸入品一度見ただけです。英語のみ　吹き替えではありません動作確認すみPOSEは　ファーストが一番面白かった印象だけど、結末が知りたかったため、　一度見るために購入しました。英語わからなくても、フィーリングと映像で。結末が知りたい方、如何ですか？#LGBT#POSEパープルリボン運動#アメリカンドラマ#DVD母さんは、人間て　他人をいたわり、助け合えるってのが　すんばらしいかなと思ったわ。友達いないけど。　ふふ
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