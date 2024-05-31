ヤマハ　Roland キーボード

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RolandローランドXP-60MUSICWORKSTATION発売時期の90年代終盤に新品で購入。ローランドのワークステーション・シンセとしましては、Fantomシリーズ登場までのフラッグシップモデルで、音源としましてもいまだに根強い人気、需要があるようです。自宅でハードケースに入れ大事にしておりましたが、歳を取るにつれ使用頻度もなくなり手放すことにしました。それなりに外観は使用感がございます。動作確認としましては、音源、鍵盤、アウトプットはじめ各端子は問題ございません。現状、音源としましては問題はございませんが、20年以上前の実用品ということも含めまして、動作確認しきれていない事項も可能性ございますが、どうかご了承の上、ご検討お願い致します。そのような現状ではございますので、ご購入の際はNOクレーム、NOリターンにて、どうぞよろしくお願い致します。#Roland#ローランド#シンセサイザー#XP種類···キーボード・シンセサイザー