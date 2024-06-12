バブルガムクライシスTOKYO2040 R-1・2 [VHS]

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即購入可能です。目視ではカビは確認できません。初期動作確認済み(冒頭5分以上の動作確認)ですが、使用条件全てでの動作を保証するものではありません。自己責任で、ご購入下さい。中古品の性質をご承知の上、ご購入をお願いします。神経質な方は御遠慮ください。画像で状態を確認していただきまして、気になる点がある方はコメント欄にてご質問ください。お客様からの値引き対応には応じておりません。ご購入頂ける際のコメントはご不要です。梱包には梱包材の再利用を地球環境の為に行っています。地球環境の為になるとは、本当は思っていません。販売開始時5000円