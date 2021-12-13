秘蔵　浮世絵大観 1　大英博物館　講談社

ご覧いただきありがとうございます。秘蔵 浮世絵大観1 大英博物館 古い本です。定価：32,000円画像に写っていますケースの外側は汚れています。また写っているケースの上ケースがあるのですが、それも汚れております。ただ画像を見て頂ければ分かると思いますが本・内部は綺麗です。汚れているケースを写していませんのは画像掲載が10枚までですので、出来るだけ本内部を撮りましたので、ご了承ください。内部は、1.大英博物館蒐蔵浮世絵の歴史と特色、2.大英博物館所蔵肉筆浮世絵の概観葛飾北斎・歌川豊国・喜多川歌麿・歌川広重・歌川豊春・菱川師宣などなどの名のある絵師の浮世絵が記載されております。非常に重厚で重い本です。数巻あるのですが、1巻から出品いたします。よろしくお願いいたします。



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