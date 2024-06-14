2PM Photobook Omnipotence

他商品とまとめてご購入をご検討の方はコメントお願いします。2PMPhotobookOmnipotence韓国公式ファースト写真集■韓国発売日：2014年10月21日■ページ数：110ページ■サイズ：322cm×246cm×28mm初となるコンセプチュアルな写真集[OMNIPOTENCE]は「無限の力」を意味する単語。6人の2PMメンバーが持った魅力を最大限に引き出した写真集。贅沢な装丁の外装ボックスに収められる。開封後、ぱらぱらと見た程度です。大切に保管しておりましたので全体的に美品ですが素人の長期自宅保存の為、神経質な方は御遠慮ください。#2PM#CD・DVD



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